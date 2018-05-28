Одесские фанаты избили главного тренера «Черноморца» после вылета команды в Первую лигу

19:34, 28 мая 2018
Футбол
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Константин Фролов был избит болельщиками одесской команды / ФК Черноморец

После воскресного поражения со счетом 0:3 от ФК "Полтава" и, соответственно, вылета «Черноморца» в первую лигу, тренер команды Константин Фролов подошел к трибуне, на которой располагались одесские болельщики, чтобы поблагодарить их за поддержку и, судя по всему, извиниться за то, что команда не выполнила задачу сохранения места в Премьер-лиге, однако, как говорится, нарвался на грубость.

Несколько особо агрессивно настроенных болельщиков решили не тратить время на разговоры и высказали свое негодование серией ударов по голове наставника «Черноморца», которому пришлось в срочном порядке покинуть место события, сообщает Odessa Online.

Как результат – гематома вокруг левого глаза.

Судя по всему, именно по этой причине Константин Фролов не дал пресс-конференцию после окончания встречи с ФК «Полтава».

Издание в ближайшее время попытается узнать подробности инцидента у самого тренера «моряков», если, конечно, же он захочет комментировать то, что произошло в Полтаве.

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Теги: #Черноморец УПЛ#УПЛ-2017/18