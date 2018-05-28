Одесские фанаты избили главного тренера «Черноморца» после вылета команды в Первую лигу
После воскресного поражения со счетом 0:3 от ФК "Полтава" и, соответственно, вылета «Черноморца» в первую лигу, тренер команды Константин Фролов подошел к трибуне, на которой располагались одесские болельщики, чтобы поблагодарить их за поддержку и, судя по всему, извиниться за то, что команда не выполнила задачу сохранения места в Премьер-лиге, однако, как говорится, нарвался на грубость.
Несколько особо агрессивно настроенных болельщиков решили не тратить время на разговоры и высказали свое негодование серией ударов по голове наставника «Черноморца», которому пришлось в срочном порядке покинуть место события, сообщает Odessa Online.
Как результат – гематома вокруг левого глаза.
Судя по всему, именно по этой причине Константин Фролов не дал пресс-конференцию после окончания встречи с ФК «Полтава».
Издание в ближайшее время попытается узнать подробности инцидента у самого тренера «моряков», если, конечно, же он захочет комментировать то, что произошло в Полтаве.