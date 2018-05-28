Матч Украина — Албания под угрозой срыва, так как агент подобрал плохой стадион

Команда Шевченко может лишиться одной из двух товарищеских игр.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что арена, на которой должен был пройти товарищеский матч национальных сборных Украины и Албании не соответствует нормам к стадионам, принимающим матчи сборных.

На ней нет зрительских мест, сообщает Footboom.

Шевченко возлагает вину за вероятный срыв матча на агента, который сработал непрофессионально при организации поединка.

«У нас будут маленькие изменения по второй игре, она сейчас под вопросом. Игра с Албанией должна были состояться в Швейцарии. В связи с тем, что швейцарцы не дали возможность провести вторую игру на их территории, агент перевел игру во Францию. Но стадион, который он предоставил, не соответствует уровню двух сборных. Там даже невозможно было разместить зрителей. ФФУ направила письмо в ФИФА. Мы написали все причины. Такое же мнение и у главного тренера Албании. Дальнейшее решение за ФИФА. Или игра не состоится, или агент найдет подходящее поле», — отмечает тренер.

Из-за этого ФФУ направила в ФИФА представление на отмену поединка, запланированного изначально на 3 мая. Албанская сторона поддержала предложение украинцев. Теперь ожидается решение международной федерации футбола.

31 мая состоится первый из двух запланированных спаррингов. Украина сыграет с Марокко.