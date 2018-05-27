Реал отпраздновал победу в Лиге чемпионов с тысячами болельщиков в Мадриде (фотогалерея)

"Королевский клуб" празднует победу в киевском финале.

«Реал» в Мадриде отпраздновал победу в Лиге чемпионов с болельщиками, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

По сложившейся традиции, команда отпраздновала успех на крыше автобуса, который курсировал по улицам города. А незадолго до этого футболисты «Реала» с кубком за победу в Лиге чемпионов предстали перед тысячами фанатов команды на площади Пласа де Сибелес. С трофеем к фанатам вышли защитники Серхио Рамос и Марсело.

Напомним, вчера в Киеве "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" - 3:1 - и завоевал Кубок чемпионов в 13-й раз в истории.