УЕФА составил символическую сборную Лиги чемпионов, в нее вошли 8 игроков Реала

В команду вошли 18 футболистов из 7 клубов.

УЕФА составил символическую команду сезона в Лиге чемпионов из 18 человек.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

В числе 18 лучших игроков сезона не оказалось представителей "Шахтера", который представлял Украину на турнире.

Наибольшее представительство в сборной, как и предполагалось, у "Реала" - 8 футболистов. У финалиста Лиги чемпионов "Ливерпуля" - 3 игрока.

Вратари: Алиссон («Рома»), Кейлор Навас («Реал»).

Защитники: Рафаэль Варан, Марсело, Серхио Рамос (все – «Реал»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Хамес Родригес («Бавария»).

Нападающие: Мохамед Салах, Роберто Фирмино (оба – «Ливерпуль»), Эдин Джеко («Рома»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).