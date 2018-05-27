Ливерпуль, шокированный ляпами своего вратаря в финале ЛЧ, договаривается о трансфере украинца Лунина

21:02, 27 мая 2018
Футбол
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Андрей Лунин может в скором времени оказаться в английской Премьер-лиге / goldtalant.com.ua

Английский клуб уже провел переговоры с «Зарей». Также Луниным интересуется «Эвертон».

Ситуацию прокомментировал гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов:

«Действительно, мы встречались с представителями двух английских клубов, но я не хотел бы пока афишировать их названия.

«Наполи» и «Интер»? Да, с их стороны тоже есть интерес, причем дальше всех в переговорах на данный момент продвинулись неаполитанцы», – сказал Рафаилов.

Напомним, вчера "Ливерпуль" проиграл в финале Лиги чемпионов "Реалу" во многом из-за провальной игры своего голкипера Лориса Кариуса.

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Теги: #Ливерпуль#Андрей Лунин