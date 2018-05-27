Ливерпуль, шокированный ляпами своего вратаря в финале ЛЧ, договаривается о трансфере украинца Лунина
21:02, 27 мая 2018Футбол
1001
Английский клуб уже провел переговоры с "Зарей".
Андрей Лунин может в скором времени оказаться в английской Премьер-лиге / goldtalant.com.ua
Вратарь луганской «Зари» Андрей Лунин может стать игроком «Ливерпуля», сообщает сайт «Команда №1».
Английский клуб уже провел переговоры с «Зарей». Также Луниным интересуется «Эвертон».
Ситуацию прокомментировал гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов:
«Действительно, мы встречались с представителями двух английских клубов, но я не хотел бы пока афишировать их названия.
«Наполи» и «Интер»? Да, с их стороны тоже есть интерес, причем дальше всех в переговорах на данный момент продвинулись неаполитанцы», – сказал Рафаилов.
Напомним, вчера "Ливерпуль" проиграл в финале Лиги чемпионов "Реалу" во многом из-за провальной игры своего голкипера Лориса Кариуса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве