Известны 12 команд, которые получили право играть в УПЛ в сезоне-2018/2019

"Полтава" и "Десна" впервые будут участвовать в высшем дивизионе чемпионата Украины.

После завершения переходных матчей за право выхода в Премьер-лигу известны 12 команд, которые сыграют в высшем дивизоне чемпионата Украины в сезоне-2018/2019.

Это "Шахтер", "Динамо", "Ворскла", "Заря", "Мариуполь", "Александрия", "Карпаты", "Олимпик", ФК "Львов", "Арсенал" (Киев), ФК "Полтава" и черниговская "Десна".

Из 12 участников формально четыре клуба не выступали в прошлом сезоне. ФК "Львов" занял место "Вереса", который в связи финансовыми трудностями принял решение перейти во вторую лигу, где ранее выступал "Львов".

Киевский "Арсенал" поднялся в классе как победитель первой лиги.

А ФК "Полтава" и "Десна" (заняли соответственно 2-е и 3-е места в первой лиге) вышли победителями в переходных матчах против представителей УПЛ "Черноморца" и "Зирки". И полтавская, и черниговская команды ранее не играли на самом высоком уровне.