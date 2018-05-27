Черниговская Десна разгромила Зирку и впервые в истории будет выступать в УПЛ

20:02, 27 мая 2018
Футбол
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"Десна" вышла в Премьер-лигу / пресс-служба ФК "Десна"

Черниговская "Десна" разгромила "Зирку" (Кропивницкий) со счетом 4:0. В первом матче между этими командами была зафиксирована ничья - 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей "Десна" оказалась сильнее "Зирки" - 5:1.

Хозяева второй игры открыли счет в конце первого тайма - отличился Фаворов. После перерыва Арвеладзе удвоил счет, а Волков деморализовал соперника - 3:0. Уже на последних минутах встречи Арвеладзе сделал дубль. 

Победа - 4:0. "Десна" выходит в Премьер-лигу, а в первую лигу опускается "Зирка".

Как сообщило после матча руководство "Десны", клуб решил вопрос аттестации в высшем дивизионе, и ситуация прошлого года ("Десна" вышла в УПЛ по спортивному принципу, но не прошла аттестацию из-за состояния инфраструктуры), не повторится. 

Напомним, в другой переходной паре ФК "Полтава" переиграла "Черноморец"

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Теги: #УПЛ переходные матчи