ФК Полтава сенсационно разгромила Черноморец в переходном матче и вышла в Премьер-лигу

По сумме двух матчей "Полтава" обыграла "Черноморец" - 3:1.

В Полтаве завершился ответный переходной матч между представителем Первой лиги - "Полтавой" - и командой УПЛ - "Черноморцем" - за право выхода в Премьер-лигу в сезоне-2018/2019.

Хозяева одержали разгромную победу над одесситами - 3:0.

В первом поединке, который состоялся в среду, победу одержал "Черноморец" - 1:0. Таким образом, полтавский клуб сенсационно оказался сильнее одесситов (3:1 в сумме) и в следующем сезоне выступит в высшем дивизионе чемпионата Украины.

В основное время повторной встречи полтавчане открыли счет на 68-й минуте - гол забил Дегтярев. После 90 минут игры был назначен овертайм.

Хозяева сумели воплотить в голы значительное игровое преимущество. На 105-й минуте Дегтярев сделал дубль, а третий гол своей команды забил Насибулин на 112-й минуте.

"Черноморец" вылетает в первую лигу, а его место в УПЛ займет "Полтава".