Видео: Клопп поет и прыгает с фанатами Ливерпуля после проигранного финала Лиги чемпионов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на утро после поражения в финале Лиги чемпионов от "Реала" (1:3) спел с болельщиками команды песню, где обещает выиграть трофей в следующий раз.
Видео опубликовал ливерпульский журналист Оливер Бонд.
По словам Бонда, видео было заснято сегодня, в шесть утра. На нём немецкий тренер "Ливерпуля" в обнимку с несколькими болельщиками команды поёт песню о проигранном финале. Слова песни гласят: «Мы видели Кубок чемпионов, Мадриду сопутствовала грёбаная удача. Мы клянемся - будем такими же крутыми, какими были. Мы вернём его (кубок. – Прим. УНИАН) назад в Ливерпуль».
«We saw the European Cup
Madrid had all the f**king luck
We swear we keep on being cool
We'll bring it back to Liverpool»
"Madrid had all the f*cking luck"— Ladbrokes (@Ladbrokes) May 27, 2018
Jurgen Klopp at 6am this morning 😂pic.twitter.com/7hsxwYGqWF
Напомним, вчера "Ливерпуль" впервые после 2007 года сыграл в финале Лиги чемпионов, однако уступил "Реалу" - 1:3. Юрген Клопп признался, что ключевой стала травма лидера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в начале встречи, который был заменен.