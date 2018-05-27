Игрок Реала пропустит чемпионат мира из-за травмы, полученной на поле "Олимпийского" в финале ЛЧ
16:11, 27 мая 2018Футбол
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У защитника Дани Карвахаля диагностировали повреждения задней поверхности бедра.
Дани Карвахаль пропустит чемпионат мира / REUTERS
Защитник мадридского Реала Дани Карвахаль получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против Ливерпуля, которая, скорее всего, не позволит ему сыграть за сборную Испанию на грядущем чемпионате мира-2018.
Карвахаля заменили на 37-й минуте игры, а футболист покидал газон НСК Олимпийский со слезами на глазах.
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Как сообщает испанская Marca, у испанца диагностировали повреждения задней поверхности бедра. Таким образом, правый защитник пропустит чемпионат мира-2018.
Отметим, что Карвахаль пропустил также Евро-2016, получив травму в финале Лиги чемпионов в 2016 году против Атлетико.
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