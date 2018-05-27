Большие деньги большого футбола – почему Реал выиграл Лигу чемпионов

Вчера в Киеве состоялся финал Лиги чемпионов. Событие, которого ждали все, но у которого был абсолютно предсказуемый конец. Конечно, чудеса случаются, и в спорте тоже, но ливерпульского чуда вчера в Киеве не случилось. А только так Реал мог не выиграть третий подряд главный европейский клубный трофей.

Англичане на удивление прытко начали матч, имев ряд по-настоящему голевых шансов уже в первые минуты игры, с достоинством перенесли травму своего лидера Салаха

Между тем, славные ливерпульские парни, уже сотворившие несколько чудес на пути к этому самому финалу, максимально осложнили жизнь сопернику, про которого перед финалом можно было сказать – Ливерпуль им не ровня. Англичане на удивление прытко начали матч, имев ряд по-настоящему голевых шансов уже в первые минуты игры, с достоинством перенесли травму своего лидера Салаха… Кстати, момент с Салахом заслуживает отдельного внимания. Безусловно, Рамос хотел «выключить» из игры главного противника своей команды. Безусловно он намеренно шел на этот контакт. Но все произошло в такой игровой динамике и так красиво, что судье даже не к чему было придраться, будь он трижды поклонником Ливерпуля. В итоге, он даже не показал Серхио желтой карточки. Что говорить, Рамос – мастак. Впрочем, других в Реале и не держат. А последовавшая травма и уход с поля мадридца Карвахаля ни идет ни в какое сравнение с потерей Салаха для Ливерпуля.

Наконец, уже в начале второго тайма, пропустив нелепый гол от Бензема, ливерпульцы нашли в себе силы отыграться и держать интригу до 64-й минуты матча. Пока изящный и одетый с иголочки Зидан, как и положено главному тренеру мадридского суперклуба, нервно ходил по своей технической зоне и закусывал губу, одетый чуть ли не в спортивный костюм и в непременных кроссовках либерал Клопп спокойно взирал на происходящее на поле, позволив себе настоящие эмоции лишь после того, как Мане сравнял счет. Зизу (еще одного прозвища бывшего игрока Реала и сборной Франции, а теперь главного тренера мадридцев) пришлось изрядно поломать голову, пока он не решился на замену, перевернувшую ход матча – окончательно и бесповоротно – в пользу «Реала». На поле вышел Гаррет Бейл и это был тот самый случай, когда образовалась знаменитая тройка, прозванная фанатами BBC – Бензема-Бейл-Роналду. С – от английского Криштиану. Стоит отметить, что в этом сезоне Зидан крайне редко пользовался услугами такой шикарной троицы в полном составе. Не было необходимости. А ведь заполучить такую троицу может позволить себе только действительно богатейший клуб, элитарный, у которого есть все возможности для этого. Ведь футбол уже давно перестал быть просто игрой. Прежде всего – это большие деньги.

Бейл сделал свое дело – шикарный удар «ножницами», в падении, через себя, спустя 4 минуты после выхода на поле и удар с дальней дистанции в концовке матча, когда вратарь Кариус допустил «детскую» ошибку

Бейл сделал свое дело – шикарный удар «ножницами», в падении, через себя, спустя 4 минуты после выхода на поле и удар с дальней дистанции в концовке матча, когда вратарь Кариус допустил «детскую» ошибку. Бейл окончательно отобрал все шансы у англичан в этой игре. И это при том, что Криштиану в этот вечер выглядел «совсем не фонтан».

По злой иронии судьбы сразу двое вчера намекнули на возможные радикальные перемены в своей карьере уже ближайшим летом. И оба – из этой самой троицы. Один, похоже, уже просто пресытился. Криштиану Роналду играет в Реале с 2009-го года и выиграл все, что только можно. Даже на уровне сборной он выиграл Евро-2016. Ему, видимо, просто пора сменить обстановку. Второй – наоборот, от недостатка практики. Гаррет Бейл и вправду на фоне Роналду, мягко говоря «не тянет». А вчера, скорее, был случай из разряда «раз в год и палка стреляет». Что в ситуации с первым – шикарным – голом, что в ситуации со вторым, когда детскую ошибку допустил Кариус. Появившись на послематчевой пресс-конференции, как лучший игрок финального матча, профессионал Бейл предпочел сказать «ни да, ни нет». «У нас будут летние каникулы, мы хорошо отдохнем, потом сядем с агентом за стол, все обсудим», - произнес Бейл в пресс-центре НСК Олимпийский. У него действительно будут каникулы и время подумать, ведь сборная Уэльса не попала на ЧМ-2018.

Появившийся следом блестящий, и в прямом, и в переносном смысле Зизу, также проявил себя профессионалом и не сказал ничего лишнего: «Мы обязательно постараемся сохранить сильнейший состав. Для нас очень важны и Роналду, и Бейл, и любой другой игрок команды, которые являются частью Реала, победителя Лиги чемпионов».

Романтизм времен «Ноттингем Форест», «Селтика» того же «Ливерпуля» и других «маленьких» клубов Британии и континентальной Европы безвозвратно ушел в прошлое.

Но самой трогательной была все же первая из череды пресс-конференций позднего субботнего вечера – на которую в качестве спикера пришел Юрген Клопп. Вечно улыбающийся и немного бесшабашный оптимист Юрген в этот вечер не мог скрыть свои эмоции – в его глазах засела глубокая печаль, опустошенность и разочарование. Его команда имела шанс показать здесь и сейчас в Киеве, что футбол – это СПОРТ. Что тут не обязательно побеждают большие деньги и лощеные хозяева суперклубов. Но… «Мне в следующем месяце исполнится 51. Я прекрасно научился переживать все свои поражения. Завтра у меня уже будут совсем другие эмоции. Но я знаю, что сегодня ночью будет трудная и совсем нерадостная дорога домой. Не такая, какой мы бы хотели…», - подытожил по-мальчишески подтянутый и легкий Юрген.



В большом футболе наступило время больших денег. Реал не мог вчера не победить…Романтизм времен «Ноттингем Форест», «Селтика» того же «Ливерпуля» и других «маленьких» клубов Британии и континентальной Европы безвозвратно ушел в прошлое.

Кирилл Стадниченко