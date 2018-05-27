Президент УЕФА: в организации финалов Лиги чемпионов в Киеве не было ни одной ошибки

Глава УЕФА Александр Чеферин поблагодарил Киев и мэра столицы Виталия Кличко за отличную организацию финалов Лиги чемпионов.

Президент УЕФА Александр Чеферин высоко оценил уровень организации проведения финалов Лиги чемпионов в Киеве.

«Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги Чемпионов.

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Не надо забывать, что это – самое большое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки. Спасибо за все. Спасибо за гостеприимство. Я убежден, по крайней мере половина болельщиков вернутся в Киев снова.

Финал Лиги чемпионов – это большое событие, поэтому вы точно сможете сможете организовать любое событие», – отметил Александр Чеферин, передает официальный сайт КГГА.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Ливерпуль" - 3:1 - и в 13-й раз стал обладателем трофея. До этого в финале женской Лиги чемпионов "Лион" победил "Вольфсбург" - 4:1.