Финал Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль в Киеве - лучшие и самые яркие моменты (фотогалерея)

В столице Украины в драматичном поединке определился футбольный король Европы.

В субботу впервые в Украине состоялся финальный матч крупнейшего еврокубкового турнира - Лиги чемпионов. В Киеве на НСК "Олимпийский" мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль" определили обладателя трофея в сезоне-2017/2018.

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"Королевский клуб" подтвердил своего прозвище в третий год подряд и завоевал Кубок чемпионов, обыграв команду из Ливерпуля со счетом 3:1. Исход встречи решили две грубые ошибки голкипера англичан Лориса Кариуса. Голы в составе "Реала" забили Карим Бензема и Гарет Бэйл (дважды). В составе "Красных" единственный гол в активе Садио Мане.

Большую часть поединка "Ливерпуль" провел без своего лидера - египетского форварда Мохамеда Салаха, который травмировался в середине первого тайма.

Предлагаем вспомнить самые яркие моменты встречи благодаря фотогалерее Reuters.