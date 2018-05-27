Знаменитый телеведущий готов стать вратарем Ливерпуля

11:22, 27 мая 2018
Футбол
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Джереми Кларксон / REUTERS

Знаменитый британский телеведущий автошоу The Grand Tour, а в прошлом Top Gear, Джереми Кларксон не остался в стороне от троллинга вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса по итогу вчерашнего матча с "Реалом" в финале Лиги чемпионов (1:3).

Напомним, голкипер "Ливерпуля" привез в свои ворота два из трех голов "Реала" в финале. После его ошибок забивали Карим Бензема и Гарет Бэйл.

Кларксон в своем Instagram опубликовал фотографию, где он стоит в воротах на футбольном поле, с подписью: «Дорогой Ливерпуль. Я доступен».

Dear Liverpool. I’m available

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Забавности моменту добавляет и тот факт, что Кларксон является давним болельщиком Челси, напоминает Sport Arena.

"Реал" обыграл "Ливерпуль" в киевском финале Лиги чемпионов и в третий раз подряд триумфовал в турнире.

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Теги: #финал Лиги чемпионов в Киеве#Джереми Кларксон