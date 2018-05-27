Роналду установил рекорд Лиги чемпионов и предложил переименовать турнир в свою честь

Португальский форвард выиграл ЛЧ в 5-й раз.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в шестом сезоне подряд.

Португалец забил 15 голов в главном еврокубковом турнире в сезоне-2017/18 и таким образом выиграл шестую подряд бомбардирскую гонку в ЛЧ.

Всего за карьеру он выигрывал бомбардирскую гонку 7 раз (учитываются не только случаи, когда Криштиану был лучшим бомбардиром единолично, но и когда он делил это звание с кем-то еще). Ни один другой футболист не становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в 7 различных сезонах.

Кроме того, Роналду стал самым титулованным игроком в современной истории Лиги чемпионов (столько же побед в Кубке чемпионов – у другой легенды "Реала" Альфредо Ди Стефано).

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Победа «Реала» в сезоне-2017/18 стала для КриРо пятой в карьере: первую Лигу чемпионов Криштиану взял с «Манчестер Юнайтед», еще четыре – с "Реалом".

После финального матча с "Ливерпулем" Роналду ответил на вопрос о том, разочарован ли он тем, что не забил в решающем поединке.

«Кто снова стал лучшим бомбардиром? Я выиграл Лигу чемпионов в пятый раз, снова забил больше всех, я не могу быть разочарован. Лигу чемпионов надо переименовать в CR7 Champions League», – сказал Роналду.

Как сообщал УНИАН, вчера на "Олимпийском" мадридский "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. Для "Реала" это 13-я победа в Кубке чемпионов в истории (абсолютный рекорд).