Потянул всех вниз: вратарь «Ливерпуля» извинился перед командой за свою игру в финале ЛЧ

Первый гол в ворота "Ливерпуля" стал результатом грубой ошибки Кариуса.

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус искренне извинился перед командой за свою игру на финальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Так, первый гол, забитый Каримом Бенземой «Ливерпулю», стал результатом грубой ошибки Кариуса.

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«Я ничего не чувствую сейчас. Сегодня я подвел свою команду в игре», – сказал футболист в комментарии talkSPORT сразу после матча.

Кариус извинился перед своими товарищами по команде и клубом, признав, что его ошибки стоили дорого.

«Я просто чувствую сожаление за свою команду. Я знаю, я потянул их вниз сегодня», – заявил футболист.

«Это очень сложно сейчас, но такова жизнь голкипера. Ты должен снова поднять голову», – заключил он.

Как сообщал УНИАН, 26 маяв Киеве на НСК Олимпийский завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором испанский "Реал" (Мадрид) обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.