Зидан после триумфа Реала в Киеве: у нашей команды нет потолка

Зинедин Зидан стал первым тренером в истории, который выиграл Кубок чемпионов третий год подряд.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан не скрывал радости после победы над Ливерпулем (3:1) в финале Лиги чемпионов, сообщает Sport Arena.

«Мне нравится то, что я делаю. Я любил футбол игроком, люблю его тренером. Я не могу сказать, что приятнее: побеждать игроком или тренером».

«На старте сезона хочется выиграть все трофеи, за которые борешься. Мы недовольны нашим выступлением в чемпионате, но мы добились очень большого успеха. Нелегко сделать то, что удалось ребятам. У этой команды нет потолка, и это невероятно».

«Нет никакого секрета. Мы тяжело работаем, и у нас талантливые игроки. Они всегда хотят побеждать и показали это сегодня. Самое сложное — это дойти до финала. Мы прошли ПСЖ, Ювентус, Баварию и победили Ливерпуль, который провел великолепный сезон. Мы добились беспрецедентного успеха — никто не выигрывал ЛЧ три раза подряд».

Зидан не стал комментировать слова Криштиану Роналду, который после свистка намекнул об уходе из Реала.

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«Я не думаю о том, что сказал Роналду. Сейчас мы наслаждаемся победой и большим успехом. Криштиану должен остаться, как я уже не раз говорил. Я считаю Роналду игроком Реала, и тут нечего обсуждать».

Тренер Реала фактически признал, что у Гарета Бэйла было право возмущаться нехваткой игрового времени.

«Ситуация с Бэйлом непростая, но у каждого свои интересы. Главное — команда. Некоторые игроки действительно заслуживают играть больше, и я понимаю футболиста, который хочет выходить на поле чаще. Но я тренер и я принимаю решения. Сегодня Бэйл сделал разницу, так что я понимаю его желание».

«Красивее ли гол Бэйла, чем мой гол Байеру в 2002 году? Он точно важнее», — заявил Зидан на пресс-конференции.

Также Зидан поддержал защитника Дани Карвахаля, получившего травму еще в первом тайме финала.

«Я говорил с Карвахалем в перерыве, старался взбодрить его. Ему очень тяжело, но он такой же победитель, как и все в команде».

Напомним, Реал в Киеве стал первым клубом в истории, который выиграл Лигу чемпионов трижды кряду. Все три трофея Сливочные выиграли под руководством Зидана.