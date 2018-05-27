Клопп: через десять лет никто не вспомнит, как мы проиграли

Главный тренер "Ливерпуля" прокомментировал поражение против "Реала" финале Лиги чемпионов.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал неудачу своей команды в финале Лиги чемпионов против Реала (1:3), сообщает Sport Arena.

«Хочу поздравить Реал — они выиграли Лигу чемпионов. Знаете, когда ты уступаешь, то это не значит, что проигрываешь. Нам не повезло, когда травмировался Салах. Ребята были шокированы этим. И Реал пытался это использовать. Ребята старались перестроиться, после перерыва у нас были неплохие отрезки в игре, у нас были шансы. Но потом были эти голы, странные голы. Что же — так бывает.

Травма Салаха была ужасной для нас. Но это спорт: тут случаются самые разные вещи. И нельзя сказать, что было бы, если бы Салах остался на поле. В начале поединка мы достойно соперничали с Реалом: комбинировали, исполняли хорошие передачи, атаковали. Но через десять лет никто не вспомнит, как мы проиграли. Все будут знать только лишь о факте нашего поражения.

Это была просто игра в футбол. Здесь не стоит говорить о том, покупаем мы игроков или нет. По сути, мы делаем то же, что и Реал. Но не в этом проблема. Если бы для нас все случилось иначе, люди бы говорили о других вещах. Но случилось так, как случилось — ничего не остается кроме как с этим смириться», - отметил Юрген Клопп.

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Относительно двух грубейших ошибок вратаря Кариуса, немецкий тренер сказал:

«Я только обменялся с ним несколькими словами. А так, нет — сейчас не о чем говорить подробно. Да и что тут говорить: ошибки были очевидными, и сам Лорис это понимает. Но в этот момент не стоит уделять этому внимание — сегодня просто был не его вечер. Тем не менее, мы поддержали его, мы остаемся с ним. И, я надеюсь, со временем многие забудут это».

«Изменил ли бы что-то перед финалом? Нет, ничего. Что я сейчас чувствую? Я не какой-то особенный и уже проигрывал матчи. Я помню, каково это. Больше всего неприятен вечер после игры, когда возвращаешься домой. И наша дорога домой сейчас будет очень неприятной. Мы проиграли, мы потеряли Салаха, а Египет потерял своего игрока перед чемпионатом мира», — подытожил Клопп.

Напомним, Реал победил Ливерпуль в Киеве и в третий год подряд выиграл Лигу чемпионов.