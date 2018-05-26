Реал обыграл Ливерпуль и в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Финал в Киеве на НСК Олимпийский завершился со счетом 3:1.

В Киеве на НСК Олимпийский завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором испанский "Реал" (Мадрид) обыграл английский "Ливерпуль".

Матч завершился со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый тайм прошел в равной и упорной борьбе, где главным событием стала травма Мохаммеда Салаха, столкнувшегося с Серхио Рамосом.

Основные события в игре произошли послпе перерыва. Сначала Карим Бензема подставил ногу под мяч, который вратарь Ливерпуля пытался выбить в поле, и снаряд полетел в самый угол ворот - 1:0. Впрочем, спустя 4 минуты, Садио Макне замкнул атаку "Ливерпуля" своим точным ударом - 1:1.

А затем настало время главного героя матча - Гаррета Бейла. На 64-й минуте ему удался красивейший удар "ножницами" - в падении через себя. А на 83-й - Бейл пробил с дальней дистанции. Вратарь попытался поймать мяч, но упустил его за линию ворот.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд турнира.