Реал обыграл Ливерпуль и в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
В Киеве на НСК Олимпийский завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором испанский "Реал" (Мадрид) обыграл английский "Ливерпуль".
Матч завершился со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.
Первый тайм прошел в равной и упорной борьбе, где главным событием стала травма Мохаммеда Салаха, столкнувшегося с Серхио Рамосом.
Основные события в игре произошли послпе перерыва. Сначала Карим Бензема подставил ногу под мяч, который вратарь Ливерпуля пытался выбить в поле, и снаряд полетел в самый угол ворот - 1:0. Впрочем, спустя 4 минуты, Садио Макне замкнул атаку "Ливерпуля" своим точным ударом - 1:1.
А затем настало время главного героя матча - Гаррета Бейла. На 64-й минуте ему удался красивейший удар "ножницами" - в падении через себя. А на 83-й - Бейл пробил с дальней дистанции. Вратарь попытался поймать мяч, но упустил его за линию ворот.
УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.
Таким образом, "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд турнира.