На финал Лиги чемпионов прилетели более 20 тысяч болельщиков - Госпогранслужба

Ранее в ГПСУ заявляли, что по результатам дополнительной проверки, в страну не пропустили 6 человек,

В киевских аэропортах оформлено более 20,2 тыс. футбольных болельщиков, прибывших на финал Лиги чемпионов по состоянию на 18:18 субботы. Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на странице в Facebook.

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"Только с 08:00 в столичных аэропортах оформлено 11,1 тыс. болельщиков. В целом уже более 20,2 тыс. Только сегодня оформлено 43 чартера (болельщиков Ливерпуля - 23, Мадрида - 20)", - написал Слободян.

Ранее в ГПСУ заявляли, что по результатам дополнительной проверки, в страну не пропустили 6 человек, еще 2 – за нарушение порядка въезда-выезда на территорию аннексированного Крыма. Кроме того, в Украину не пустили двух представителей российских СМИ.

Отметим, что финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудут около 50 тысяч гостей. Отмечалось, что подразделения МВД переведены в чрезвычайный режим работы до завершения Лиги чемпионов УЕФА.