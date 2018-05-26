Лидер "Ливерпуля" Салах был заменен из-за травмы уже к 30-й минуте финальной игры ЛЧ

Игрок жестко столкнулся с Серхио Рамосом.

Английский "Ливерпуль" понес серьезную кадровую потерю уже к 30-й минуте финального матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

У игрока произошел жесткий стык с Серхио Рамосом, после чего ему длительное время оказывали медицинскую помощь, сообщает корреспондент УНИАН.

В итоге игрок ушел с поля и у "Ливерпуля" произошла вынужденная замена.

Салах лидер и главный бомбардиро английской команды в нынешнем сезоне.

Спустя несколько минут вынужденная замена произошла также в "Реале" когда поле покинул Дани Карвахаль.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА "Реал" - Лтверпуль" проходит в Киеве на НСК "Олимпиийский".