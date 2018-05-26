Реал и Ливерпуль выставили сильнейшие составы на финальный матч Лиги чемпионов
21:24, 26 мая 2018Футбол
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За атаку "Реала" отвечают Криштиану Роналду, Иско и Бензема, а в нападении "Ливерпуля" выходит супертройка - Салах, Фирмино и Сане.
REUTERS
Стали известны стартовые составы на финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».
«Реал»: Навас; Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело; Каземиро, Кроос, Модрич, Иско; Роналду, Бензема
Запасные: Касилья, Начо, Бэйл, Лукас Васкес, Ковачич, Асенсио, Тео.
«Ливерпуль»: Кариус; Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон; Хендерсон, Милнер, Вейналдум; Мане, Фирмино, Салах
Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Лаллана, Джан, Соланке
Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 26 мая, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 21.45.
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