Реал и Ливерпуль выставили сильнейшие составы на финальный матч Лиги чемпионов

За атаку "Реала" отвечают Криштиану Роналду, Иско и Бензема, а в нападении "Ливерпуля" выходит супертройка - Салах, Фирмино и Сане.

Стали известны стартовые составы на финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». «Реал»: Навас; Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело; Каземиро, Кроос, Модрич, Иско; Роналду, Бензема Запасные: Касилья, Начо, Бэйл, Лукас Васкес, Ковачич, Асенсио, Тео. «Ливерпуль»: Кариус; Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон; Хендерсон, Милнер, Вейналдум; Мане, Фирмино, Салах Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Лаллана, Джан, Соланке Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 26 мая, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 21.45. Онлайн-трансляция игры - на сайте УНИАН.

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