Реал и Ливерпуль выставили сильнейшие составы на финальный матч Лиги чемпионов

21:24, 26 мая 2018
Футбол
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REUTERS

«Реал»: Навас; Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело; Каземиро, Кроос, Модрич, Иско; Роналду, Бензема

Запасные: Касилья, Начо, Бэйл, Лукас Васкес, Ковачич, Асенсио, Тео.

«Ливерпуль»: Кариус; Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон; Хендерсон, Милнер, Вейналдум; Мане, Фирмино, Салах

Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Лаллана, Джан, Соланке

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 26 мая, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 21.45.

Онлайн-трансляция игры - на сайте УНИАН. 

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Теги: #финал Лиги чемпионов в Киеве