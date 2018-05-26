Киев охватило футбольное безумие в день финала Лиги чемпионов (фотогалерея, видео)

20:40, 26 мая 2018
Футбол
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REUTERS

На главном стадионе столицы - НСК "Олимпийский" - встречаются мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". 

В Киев, по разным подсчетам, прибыло на матч до 50 тысяч зарубежных болельщиков. 

За исключением нескольких инцидентов, как, например, нападение на нескольких английских болельщиков, атмосфера в центре столицы максимально дружеская. 

Общее настроение "красной" (болельщики "Ливерпуля") и "белой" (фанаты "Реала") части аудитории можно понять благодаря фотогалерее Reuters. 

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