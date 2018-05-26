Киев охватило футбольное безумие в день финала Лиги чемпионов (фотогалерея, видео)

Лучшие кадры с участием болельщиков "Ливерпуля" и "Реала" в столице Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter