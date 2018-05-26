На НСК Олимпийский проблемы с освещением за считанные часы до финала ЛЧ

20:27, 26 мая 2018
Футбол
123
YНа Олимпийском пропадает свет перед финалом ЛЧ / Reuters

В подтрибунных помещениях НСК "Олимпийский" несколько раз пропадал свет за два-три часа до начала финального матча Лиги чемпионов УЕФА "Реал" - Ливерпуль.

В частности, свет пропадал в медиа-кафе и зоне работы медиа на Олимпийском, сообщает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеГригорий Суркис: будем работать, чтобы получить еще один финал в Украине

Также наблюдаются перебои в работе Интернета. Каждый момент, когда свет появляется вновь, некоторые испанские и английские журналисты встречают аплодисментами. 

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киев на НСК "Олимпийский" состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором главный еврокубковый трофей оспорят испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль". Начало матча - в 21.45.

УНИАН проведет онлайн трансляцию игры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #НСК Олимпийский#финал Лиги чемпионов в Киеве