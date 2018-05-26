На НСК Олимпийский проблемы с освещением за считанные часы до финала ЛЧ

Свет пропадает в подтрибунных помещениях, в медиа-зоне также наблюдаются перебои в работе Интернета

В подтрибунных помещениях НСК "Олимпийский" несколько раз пропадал свет за два-три часа до начала финального матча Лиги чемпионов УЕФА "Реал" - Ливерпуль.

В частности, свет пропадал в медиа-кафе и зоне работы медиа на Олимпийском, сообщает корреспондент УНИАН.

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Также наблюдаются перебои в работе Интернета. Каждый момент, когда свет появляется вновь, некоторые испанские и английские журналисты встречают аплодисментами.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киев на НСК "Олимпийский" состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором главный еврокубковый трофей оспорят испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль". Начало матча - в 21.45.

УНИАН проведет онлайн трансляцию игры.