Григорий Суркис: будем работать, чтобы получить еще один финал в Украине

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис отметил, что финал Лиги чемпионов в Киеве проходит благодаря качественному проведению Евро-2012.

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис рассказал, сложно ли было получить финал Лиги чемпионов для Киева.

«Во многом это благодаря качественному проведению Евро-2012 в Украине и Польше. Это всего второй финал Лиги чемпионов в Восточной Европе. Еще в 2007 году, после принятия решения о проведении Евро в Украине и Польше, в УЕФА решили сдвигаться на Восток.

Когда я лоббировал интересы Украины в УЕФА, то акцентировал внимание, что наша страна никогда не создаст необходимую инфраструктуру (отели, дороги, аэропорты, стадионы и тд.), если они и дальше будут отдавать финалы Испании, Германии, Италии...

Была проделана огромная работа и мы получили этот шанс, но удержать его было еще тяжелее. Большой поклон людям, которые работали и готовили эту инфраструктуру.

Сможет ли Киев принять еще один финал? Петр Порошенко заявил, что следующей целью для Украины будет проведение матча за Суперкубок УЕФА или финала Лиги Европы. Мы будем работать над этим. Возможно, это будет не Киев, а другой украинский город», – сказал Суркис в интервью FootballHub.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 26 мая, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 21.45.

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