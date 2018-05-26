Полиция задержала россиянина и уроженца Донетчины за кражу билетов на финал Лиги чемпионов (видео)
18:48, 26 мая 2018Футбол
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Мошенники вырвали из рук гражданки Испании кошелек, в котором находились деньги и билеты на финальный матч Лиги чемпионов.
kyiv.npu.gov.ua
Нацполиция задержала злоумышленников, которые ограбили болельщицу из Испании на Крещатике. Правонарушители вырвали из рук женщины кошелек, в котором находились деньги и билеты на финальный матч Лиги чемпионов.
В ходе задержания установлено, что один из них – россиянин, другой – уроженец Донецкой области, который находится в розыске за совершение мошенничества и подделку документов.
Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 26 мая, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 21.45.
УНИАН будет вести прямую онлайн-трансляцию финального поединка.
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