Полиция задержала россиянина и уроженца Донетчины за кражу билетов на финал Лиги чемпионов (видео)

18:48, 26 мая 2018
Футбол
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kyiv.npu.gov.ua

Нацполиция задержала злоумышленников, которые ограбили болельщицу из Испании на Крещатике. Правонарушители вырвали из рук женщины кошелек, в котором находились деньги и билеты на финальный матч Лиги чемпионов.

В ходе задержания установлено, что один из них – россиянин, другой – уроженец Донецкой области, который находится в розыске за совершение мошенничества и подделку документов.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 26 мая, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 21.45.

УНИАН будет вести прямую онлайн-трансляцию финального поединка.

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Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #финал Лиги чемпионов в Киеве