Роналду попал в оператора во время тренировки на НСК Олимпийский (видео)

Игрок Реала подарил оператору футболку за разбитую бровь.

Во время вчерашней открытой тренировки мадридского "Реала" на киевском НСК Олимпийский перед финальным матчем Лиги чемпионов звездный форвард команды португалец Криштиану Роналду попал мячом в оператора.

Испанский телевизионщик находился за рекламными щитами, сообщает SportArena.

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Реакция Роналду была символичная: форвард никоим образом не хотел попасть в человека.

Позже Роналду снял тренировочную куртку и подарил ее Хуану Прието. Оператору после попадания мяча пришлось наложить несколько швов.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги чемпионов, в котором сойдутся испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль" состоится сегодня в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры - в 21.45.