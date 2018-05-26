Роналду попал в оператора во время тренировки на НСК Олимпийский (видео)

13:29, 26 мая 2018
Футбол
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Криштиану Роналду случайно попал мячом в оператора испанского телеканала / REUTERS

Во время вчерашней открытой тренировки мадридского "Реала" на киевском НСК Олимпийский перед финальным матчем Лиги чемпионов звездный форвард команды  португалец Криштиану Роналду попал мячом в оператора. 

Испанский телевизионщик находился за рекламными щитами, сообщает SportArena.

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Реакция Роналду была символичная: форвард никоим образом не хотел попасть в человека.

Позже Роналду снял тренировочную куртку и подарил ее Хуану Прието. Оператору после попадания мяча пришлось наложить несколько швов.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги чемпионов, в котором сойдутся испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль" состоится сегодня в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры - в 21.45. 

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