Экс-президента УЕФА Платини оправдали в деле о коррупции
Бывшего президента Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини полностью оправдали по делу о коррупции.
Швейцарская прокуратура сняла с него обвинения в связи с недостаточным количеством доказательств, сообщает ТСН-Проспорт со ссылкой на французский Le Monde.
"Надеюсь, у ФИФА найдется совесть проявить порядочность и снять с меня дисквалификацию. В противном случае мои советники будут принимать необходимые меры для снятия отстранения", - заявил Платини.
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В 2015 году 62-летний француз был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет. Позже срок был сокращен до 4 лет.
Платини заподозрили в коррупционных схемах – в 2011 году он получил платеж на 1,8 миллиона евро от тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера за якобы сделанную работу.
В сентябре 2016 года Платини официально покинул пост президента УЕФА, новым руководителепм организации стал Александер Чеферин.