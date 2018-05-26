Экс-президента УЕФА Платини оправдали в деле о коррупции

Знаменитый французский футболист и чиновник требует оправдания и от ФИФА.

Бывшего президента Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини полностью оправдали по делу о коррупции.

Швейцарская прокуратура сняла с него обвинения в связи с недостаточным количеством доказательств, сообщает ТСН-Проспорт со ссылкой на французский Le Monde.

"Надеюсь, у ФИФА найдется совесть проявить порядочность и снять с меня дисквалификацию. В противном случае мои советники будут принимать необходимые меры для снятия отстранения", - заявил Платини.

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В 2015 году 62-летний француз был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет. Позже срок был сокращен до 4 лет.

Платини заподозрили в коррупционных схемах – в 2011 году он получил платеж на 1,8 миллиона евро от тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера за якобы сделанную работу.

В сентябре 2016 года Платини официально покинул пост президента УЕФА, новым руководителепм организации стал Александер Чеферин.