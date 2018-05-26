ФФУ продает билеты на финал ЛЧ через спекулянтов - СМИ
Федерация футбола Украины реализует свою квоту билетов на финал Лиги чемпионов с помощью спекулянтов, которые в несколько раз завышают цены.
На этих билетах стоит метка FFU, тогда как на билетах, которые реализовывала УЕФА в свободный доступ — General Public, сообщает SportArena.
Билеты по квоте Реала и Ливерпуля обозначаются названиями клубов, соответственно.
Читайте такжеРеал против Ливерпуля: все подробности подготовки к историческому финалу Лиги Чемпионов в Киеве (видео)
Как стало известно изданию, продавать билеты таким образом — это инициатива некоторых чиновников федерации.
Билеты на финал Лиги чемпионов представлены в четырех ценовых категориях — 70, 160, 320 и 450 евро.
Как сообщал УНИАН, финал Лиги чемпионов состоится сегодня в Киеве. Начало игры на НСК Олимпийский - в 21:45.