ФФУ продает билеты на финал ЛЧ через спекулянтов - СМИ

Билеты продаются по существенно завышенным ценам.

Федерация футбола Украины реализует свою квоту билетов на финал Лиги чемпионов с помощью спекулянтов, которые в несколько раз завышают цены.

На этих билетах стоит метка FFU, тогда как на билетах, которые реализовывала УЕФА в свободный доступ — General Public, сообщает SportArena.

Билеты по квоте Реала и Ливерпуля обозначаются названиями клубов, соответственно.

Читайте такжеРеал против Ливерпуля: все подробности подготовки к историческому финалу Лиги Чемпионов в Киеве (видео)

Как стало известно изданию, продавать билеты таким образом — это инициатива некоторых чиновников федерации.

Билеты на финал Лиги чемпионов представлены в четырех ценовых категориях — 70, 160, 320 и 450 евро.

Как сообщал УНИАН, финал Лиги чемпионов состоится сегодня в Киеве. Начало игры на НСК Олимпийский - в 21:45.