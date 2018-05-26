Онлайн-трансляция, Реал - Ливерпуль: Лига чемпионов, финал

В Киеве разыграют главный трофей европейского клубного сезона.

Сегодня в Киеве на НСК Олимпийский состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором испанский "Реал" (Мадрид) примет английский "Ливерпуль".

Встречаются команды, которые в нынешнем сезоне провалили выступления на внутренней арене, но сосредоточились на выступлении в еврокубке, где сумели дойти до финала. "Реал" в чемпионате Испании занял 3-е место, "Ливерпуль" в английской Премьер-лиге - 4-е.

На котировках букмекерских контор фаворитом считается "Реал". Вместе с тем, накануне оба тренера рассыпались друг перед другом в комплиментах, а тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что его команда не чувствует себя фаворитом матча.

Матч Реал - Ливерпуль начнется на НСК Олимпийский в 21.45.

ТВ трансляция - на телеканалах Украина и Футбол 1.