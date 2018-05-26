Финал Лиги чемпионов: букмекеры назвали фаворита матча

Аналитики букмекерских контор сделали свой выбор.

Букмекерские компании считают испанский «Реал» из Мадрида фаворитом в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который сегодня состоится в Киеве.

Вместе с тем, преимущество мадридцев над соперником совсем небольшое.

По данным аналитиков контор, на победу "Реала" ставки принимаются с коэффициентом 2.15 к 1, в то время как на ничью в основное время - 3.81 к 1, а на победу английской команды - 3.2 к 1, сообщает специализированный букмекерский портал BetExplorer.

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Букмекеры также определили наиболее возможных авторов голов в составах обеих команд. У мадридцев это португалец Криштиану Роналду, а в составе их оппонентов – египтянин Мохамед Салах.

В случае победы "Реал" станет рекордсменом, одержав победу в Лиге чемпионов три раза подряд.

Как сообщал УНИАН, сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет финальный матч Лиги Чемпионов 2017/18. За звание лучшего футбольного клуба Европы 2017/18 сразятся испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль".

Перед игрой выступит известная британская певица Дуа Липы со своим хитом New Rules.