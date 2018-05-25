Тренер Реала Зидан: мы не чувствуем себя фаворитами финала

Наставник мадридского клуба ответил на вопросы СМИ за сутки до начала финального матча ЛЧ.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан дал пресс-конференцию перед завтрашним финалом Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Зидан подчеркнул, что Реал приехал в Киев, не ощущая себя фаворитом финала, несмотря на тот факт, что две последних Лиги чемпионов завершились победами испанского гранда, сообщает SportArena.

«Мы рады находиться здесь, чтобы еще раз сыграть в финале. Это уникальные дни. Если завтра будет давление, эмоции, тогда все будет хорошо, даже лучше. Матч с Ливерпулем – 50 на 50, как и все финалы. Чтобы победить, мы должны провести отличный матч. В раздевалке мы не чувствуем себя фаворитами», - начал Зидан.

Французский специалист сделал ответный комплимент главному тренеру Ливерпуля Юргену Клоппу, отметив опыт и уникальность своего оппонента по финалу.

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«Я очень уважаю Клоппа, который очень опытен. Он провел феноменальную работу в футболе. Я не могу сказать, что у нас общего, поскольку каждый тренер отличается, но я его очень уважаю. Футбол для меня очень прост. Есть две команды – и вы должны понимать, как нанести урон сопернику, и контролировать то, как они могут обыграть вас. Худший момент для тренера – это то, когда вы должны выбрать состав на финал. Некоторые игроки даже не наденут форму, но они знают, что выбор состава – это моя ответственность», - заметил наставник Реаа.

Отдельно Зидан прокомментировал состояние лидера Сливочных Криштиану Роналду, который из-за травмы в мае пропустил две недели.

«Роналду? Он в порядке. Сегодня заключительная тренировка, завтра последняя игра сезона. Он живет, чтобы играть в таких матчах», — подытожил Зидан.

Как сообщал УНИАН, финал Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем состоится в субботу, 26 мая, в Киеве на НСК Олимпийский.