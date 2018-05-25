Тренер Ливерпуля Юрген Клопп потролил журналиста на пресс-конференции перед финалом ЛЧ

Наставник ливерпульцев обратил внимание на сиплый голос представителя СМИ.

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обратил внимание не на вопрос, а на сиплый голос журналиста, который его задавал.

Медийщик не растерялся - говорит, что удивил своим голосом не только Юргена Клоппа, а и собственную мать, сообщает ТСН Проспорт.

Говоря же серьезно о предстоящем матче, Клопп заметил:

«Менеджеру всегда тяжело подготовиться к финалу, но в прошлые разы мне было сложнее. Ты проходишь все своим чередом: через тренировки и занятия. Я помню, как я чувствовал себя в прошлые разы, но со временем осознал, что снова хочу оказаться в такой ситуации. Благо, мои ребята предоставили мне эту возможность, полностью заслужив такой матч. И теперь мы здесь вместе», — заявил Клопп на предматчевой пресс-конференции.

«Сейчас мы приспосабливаемся к такому уровню, где можем полностью реализовать все свои сильные качества. Мы не хотим и не будем игнорировать разные особенности игры соперника, для этого и существует анализ, чтобы использовать слабые стороны соперника. Да, сейчас времени уже мало, и завтра вечером нам предстоит показать, на что мы способны», - добавил тренер.

«Девять месяцев назад, когда мы начинали путь в этом сезоне, мы уже были хорошей командой. Но сейчас мы стали лучше. Каждый из нас мечтал попасть в финал, но добиться этого удалось во многом благодаря нашему духу», - отметил наставник красных главную причину успеха своих подопечных.

«О Зидане можно сказать многое. Если я скажу, что он силен в тактическом плане или нет, то такое же могут когда-то сказать и обо мне. Конечно, Зидан — великий игрок с опытом побед в Лиге чемпионов. И сейчас он ведет по такому пути Реал уже как тренер, и мне кажется, что он ждал этого шанса и этой карьеры всю жизнь, даже когда еще жил Марселе. Зидан — борец по натуре, и я его прекрасно понимаю», - добавил тренер.

«Да, Реал может чувствовать себя более уверенно, но все решит игра на поле. Мы хорошо проанализировали соперника и сделали свои выводы. По пути в Киев мы сделали очень многое, чтобы также рассчитывать на победу. Да, где-то у них больше опыта, но у нас тоже есть свой план. Мы не будем играть в их игру, а хотим попробовать превратить недостатки соперника в свои козыри», - подытожил главный тренер английского клуба.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА "Реал" - "Ливерпуль" состоится в субботу, 26 мая в Киеве. Игра на НСК Олимпийский начнется в 21.45.