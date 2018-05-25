"Реал" и "Друзья Шевченко поделили Кубок легенд Лиги чемпионов

Финальный матч завершился вничью, со счетом 3:3.

В Киеве в официальной фан-зоне Лиги чемпионов УЕФА на Крещатике завершился турнир легенд футбола, в котором участвовали команды ветеранов "Реал", "Ливерпуль", "Легенды ЛЧ" и "друзья Шевчяенко".

Финальный матч завершился вничью и победителей турнира было сразу двое, сообщает корреспондент УНИАН.

В полуфиналах "Друзья Шевчнко" обыграли "Легенд ЛЧ" со счетом 5:1, а "Реао" также с крупным счетом одолел "Ливерпуль" - 9:3.

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Решающий матч завершился вничью. При этом, при счете 2:2 Сергей Ребров, казалось, забил решающий гол (3:2), но удар Давора Шукера позволил мадридцам сравнять счет - 3:3.

По решению организаторов турнира серия пенальти не пробивалась.