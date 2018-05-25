Британское посольство решает проблему с перелетом фанов «Ливерпуля» в Киев

Городской голова Ливерпуля в микроблоге Twitter также заявил, что работает над разрешением ситуации с мэром Киева.

Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии пытается решить ситуацию с невозможностью всех самолетов с болельщиками футбольного клуба "Ливерпуль" попасть в Киев для просмотра финального матча Лиги Чемпионов УЕФА.

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Об этом сообщила британский посол в Украине Джудит Гоф в микроблоге Twitter.

В частности, она отреагировала на сообщение мэра Ливерпуля Джо Андерсона о том, что международный аэропорт "Борисполь" не может принять все самолеты с британскими болельщиками.

"Команда британского посольства также напряженно работает над решением ситуации с мэром Киева Виталием Кличко и аэропортом "Борисполь", - заявила Гоф.

В то же время она выразила благодарность украинской власти за ее усилия в решении этого вопроса.

Мэр Ливерпуля в микроблоге Twitter Джо Андерсон сообщил, что тоже сотрудничает с Кличко. "Еще нет окончательного решения, но ситуация выглядит не очень хорошо - не удается урегулировать ситуацию с полетами", - написал Андерсон.

Кроме того, мэр Ливерпуля сообщил, что при поддержке Кличко, руководства аэропорта в Киеве и компании перевозчика нашли самолет и определили полосу для посадки, но имеющийся экипаж был задействован в другом рейсе с США, и теперь нуждается в отдыхе. "Время для отдыха является огромным барьером. Время против нас", - сообщил мэр Ливерпуля.

Позже Андерсон написал, что, несмотря на все усилия киевского городского головы и руководства аэропорта в Киеве, не удалось решить вопрос с отправкой самолетов с фанами в столицу Украины. "Крайне разочарован, что наши усилия, чтобы решить ситуацию с рейсами для болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" не сработали. Виталий Кличко и руководители аэропорта сделали все возможное для получения посадочных полос и самолетов, но не смогли достичь результата", - сообщил мэр Ливерпуля. Также он добавил, что компания-перевозчик тоже не может решить этот вопрос.

Ранее сайт британского телеканала Sky News сообщил, что около тысячи болельщиков "Ливерпуля" не смогли вылететь в Украину из-за отмены их рейсов. Фаны пытаются найти альтернативные возможности, чтобы попасть в Киев с целью просмотра финала Лиги чемпионов УЕФА между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом".

В частности, были отменены рейсы трех самолетов в Киев из-за того, что в аэропорту "Борисполь" сообщили, что не имеют достаточного количества посадочных площадок для приема самолетов. В Ливерпуле считают, что проблема возникла из-за спора между туристической компанией и авиационными властями в Киеве из-за размера самолета.

Туристическая компания World Choice Sports, которая организует прилет болельщиков из Ливерпуля, на своем сайте сообщила, что вынуждена была отменить три рейса в Киев.

"Ввиду такого большого количества рейсов, направляющихся в Киев, "Борисполь" не способен определить необходимое время для самолета", - отметили в компании.

Также в World Choice Sports заявили, что работали чрезвычайно напряженно последние 48 часов, пытаясь решить эту ситуацию.

Ранее в своем видеообращении, опубликованном в Twitter, мэр Ливерпуля сообщил, что поддерживается контакт с мэром Киева и директором аэропорта в Киеве и прилагаются усилия, чтобы найти аэропорты под Киевом или чтобы отправить самолеты меньшего размера.