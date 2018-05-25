Реал против Ливерпуля: все подробности подготовки к историческому финалу Лиги Чемпионов в Киеве (видео)

Эта игра станет первой на территории Украины за всю историю финала Лиги Чемпионов.

26 мая 2018 года на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет финальный матч Лиги Чемпионов 2017/18.

За звание лучшего футбольного клуба Европы 2017/18 будут бороться Реал Мадрид и Ливерпуль. Перед игрой выступит известная британская певица Дуа Липа со своим хитом New Rules.

Впервые за историю Лиги Чемпионов состоится публичный просмотр трансляции финала. Главную трансляция матча можно будет посмотреть на Контрактовой площади, где смогут разместиться около 15 тысяч футбольных болельщиков.

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В столицу Украины должны прибыть 30 тысяч футбольных фанатов со всего мира. Киевские пограничники встречают иностранных болельщиков с разрисованными лицами. На Крещатике уже официально открыли “футбольный городок”. Во время финала Лиги Чемпионов Киев будут охранять 11 тысяч полицейских и нацгвардейцев.