Пиво, песни и "неугомонные" ливерпульцы: как гуляют фанаты в центре Киева (фоторепортаж)
16:15, 25 мая 2018Футбол
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Наиболее заметны фанаты «Ливерпуля», много из которых не расстаются с пивными бокалами – они постоянно выкрикивают речевки в поддержку родного клуба и поют песни.
Фанат "Ливерпуля" в одном из уличных кафе на Крещатике / фото УНІАН
Центральные улицы Киева, в преддверии финала Лиги чемпионов, наполнили футбольные болельщики, приехавшие из разных уголков планеты.
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После вчерашнего открытия фан-зоны на Крещатике болельщики в футболках финалистов – мадридского «Реала» и «Ливерпуля» – стали проявлять особую активность, сконцентрировавшись у достопримечательностей центральной части столицы и всевозможных питейных заведений.
Наиболее заметны фанаты «Ливерпуля», много из которых не расстаются с пивными бокалами – они постоянно выкрикивают речевки в поддержку родного клуба и поют песни. Поклонники мадридской команды чуть более сдержаны и, в целом, создается впечатление, что их приехало в Киев меньше, чем болельщиков оппонента.
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