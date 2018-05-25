Пиво, песни и "неугомонные" ливерпульцы: как гуляют фанаты в центре Киева (фоторепортаж)

Наиболее заметны фанаты «Ливерпуля», много из которых не расстаются с пивными бокалами – они постоянно выкрикивают речевки в поддержку родного клуба и поют песни.

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