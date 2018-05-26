Особенности украинского финала: Киев глазами фанатов "Ливерпуля" и "Реала"

Уже завтра тот самый день «икс» – финал Лиги чемпионов УЕФА. Тысячи иностранных болельщиков приедут в украинскую столицу, чтобы поддержать футбольные клубы «Ливерпуль» и «Реал Мадрид» в решающем поединке сезона. Завтра ожидается прибытие основной массы фанов (около 20 тысяч), однако, первые волны болельщиков начали приезжать в Киев еще несколько дней назад.

Они отдыхают в кафе и барах, прогуливаются центральными улицами, фотографируются на Майдане, развлекаются в футбольном городке на Крещатике.

Этот городок под названием «Фестиваль чемпионов» официально открыли вчера. С 24 по 27 мая здесь будут проходить разнообразные мероприятия. Программа предусмотрена насыщенная: футбольные фристайлеры, выступления украинских и иностранных исполнителей, автограф-сессии, «турнир чемпионов» и многое другое. Работает официальный магазин УЕФА с сувенирной атрибутикой. Где же, как не здесь – в главной фан-зоне чемпионата – быть фанатам футбола?

Время послеобеденное. Воображаемая минутная стрелка наручных часов близится к четырнадцати ноль-ноль. Вечером, несколькими часами позже, когда УНИАН завернет на «Фестиваль чемпионов» во второй раз, здесь будет та самая, обещанная мэром Киева Виталием Кличко, атмосфера праздника футбола. Будут звучать фанатские песни, будут толпы народу, сквозь которые не так просто протолкнуться, а пиво будет литься рекой…

Но пока народу на территории не слишком много. Прислушиваемся к иностранной речи и высматриваем в различных локациях явных фанатов – тех, кто с шарфиками своих команд и в соответствующих футболках. Как известно, Киев впервые принимает финал Лиги чемпионов УЕФА, так что, вероятнее всего, для многих болельщиков этот приезд может оказаться первым визитом в Украину.

Любопытно, приглянулся ли им город, где они остановились (учитывая странный ажиотаж с поднятием цен на любую лачугу накануне финала чемпионата), пробовали ли уже украинский борщ? К примеру, ФК «Ливерпуль» посоветовал своим фанатам поесть в Киеве борща, вареников и дерунов, разместив в своем официальном твиттере соответствующее видео-рекомендацию…

Совсем недалеко от входа на территорию городка натыкаемся взглядом на высокого парня с шарфиком «Ливерпуля». Его зовут Чарли, и он родом именно из Ливерпуля. Чарли говорит, что никогда раньше не был в Киеве, но ему здесь нравится: «Очень хороший и красивый город».

Молодой человек в украинской столице не стал искать свободный номер в отеле, а снял квартиру. На финальный матч собирается идти на стадион. «Я еще не пробовал ничего из национальной кухни, но, надеюсь, мне удастся. Собираюсь сегодня ночью», – рассказал он.

Приятно о Киеве отзывается и его соотечественник, также житель Ливерпуля, Вик. «Никогда не был в Киеве до этого. Могу сказать о городе только хорошее. Мне очень нравятся люди, они очень дружелюбные, готовы приходить на помощь», – делится своими впечатлениями молодой человек.

В Украину он приехал рано утром, здесь у Вика есть друг, так что парень остановился у него.

Блюда национальной кухни попровать еще не успел, а вот пиво ему очень нравится. Как и Чарли, Вик радуется, что сможет посмотреть матч вживую. «У меня есть билет, поэтому мы пойдем на матч на стадион. Мы ни в коем случае этого не пропустим», – добавляет Вик.

Аниэль приехал в Киев поддерживать «Ливерпуль» прошлой ночью из… Гонконга. Для него это тоже первый визит в Украину в целом и в столицу, в частности. «Очень красивый и дружелюбный город. Вчера у меня не было достаточно свободного времени, пока осматриваюсь здесь. Хотелось бы попробовать национальную кухню, но я не знаю, куда идти», – поделился с нами Аниэль (спешим вас успокоить, УНИАН порекомендовал фанату, где можно пообедать). В Киеве Аниэль снял квартиру, а завтра, как и другие наши собеседники до этого, будет наблюдать за игрой, болея за «Ливерпуль» на НСК «Олимпийский».

А вот Терри вдвойне не повезло. Мужчина приехал в Киев из Брайтона (Англия). И у него не только нет билета на стадион, но даже нет конкретного места, где можно остановиться на ночлег. Впрочем, судя по всему, Терри это мало беспокоит. «Это (показывает на футбольный городок, – УНИАН) – мой дом на оставшееся время. Но мы здесь все вместе, как большая семья, как «красная армия» (цвета Ливерпуля)», – отмечает он.

«В Киеве я не был раньше, но зато был в Стамбуле, мы уже побеждали в Лиге чемпионов, и снова собираемся победить. А вообще фанаты отличные, украинцы – очень дружелюбные. Отели подняли цены на проживание для нас, так люди принимают и размещают бесплатно», – добавляет мужчина.

Кстати, как уже стало известно, финал Лиги чемпионов 2020 года примет Стамбул. Так что, по крайней мере, для Тери, возможно, это будет приятная новость. Впрочем, отсутствие билета и жилья или, как в данном случае, помимо прочего, еще и незнакомый город – не преграда для отъявленных фанатов своего футбольного клуба.

Единственный из болельщиков, с которыми мы пообщались, и кто бывал до этого в Киеве – Петар: «Моя дочь живет в Украине, так что я был здесь уже три раза. А остановился в личных апартаментах». В Киев Петар приехал вчера рано утром. Уже успел поесть борща, и говорит, что очень его любит. А вот пива не пил, потому что предпочитает вино.

«Мне очень нравится Киев. Это прекрасный город. Я приехал из Сараево, Босния и Герцеговина. И если сравнивать города, то Киев невероятно огромный», – отмечает он.

Петар собирается идти на игру на стадион, отмечая в разговоре с УНИАН, как ему повезло достать билет.

С болельщиками «Реал Мадрид», прямо скажем, во время наших поисков было «туговато». «Ливерпульцы» пестрили своим «корпоративным» красным, щеголяя в соответствующих футболках и с шарфами, а «реальцев» приходилось чуть ли не вылавливать среди общей массы народа. В течение нашей часовой прогулки по территории футбольного городка их, действительно, встречалось в разы меньше, чем фанатов англичан. По крайней мере, тех, кто имел бы при себе соответствующие фанатские атрибуты.

Именно поэтому разговор, к примеру, с компанией из трех болельщиков из Турции (которые как раз оказались «реальцами»), начался с интересного диалога:

- Скажите, какую команду вы поддерживаете?

- Мы поддерживаем «Бешикташ» (турецкий футбольный клуб, – УНИАН), - смеется один из мужчин.

- Ну, а сегодня?

- А сегодня «Реал Мадрид»!

Мы общались с двумя фанатами из их компании – Карья и Бариш. Приехали они в Киев в среду, раньше здесь тоже никогда не были. Остановились на Подоле – сняли квартиру недалеко от Днепра. Говорят, что очень нравится украинская погода. Кроме того, уже пробовали украинский суп (наверное, окрошку или борщ, - УНИАН), остались очень довольны. Собственно, как и нашим пивом.

В целом, город им очень нравится – красивый, с отзывчивыми людьми. Только вот показался им очень дорогим. «Я слышал, что вообще Киев не такой дорогой. Но сейчас, из-за финального матча, он стал очень дорогим, цены высокие, на жилье очень подняли», – отмечает Карья.

«Мы не смогли найти мест на стадионе. Некоторые из нас пойдут смотреть игру на стадион, а некоторые будут в фан-зоне, потому что мы не смогли найти билеты», – добавляет Бариш.

Вчера в три часа утра болеть за «Реал» в Киев приехали Мануэль и Густаво. Они оба родом из Венесуэлы. Но Густаво сейчас живет в Доминиканской республике, а Мануэль вот уже одиннадцать лет – в Мексике. «Мы остановились в апартаментах. Никогда раньше не были в Киеве. Это очень хорошее место для финала, пойдем смотреть матч на стадионе и получать удовольствие от финала Лиги чемпионов», – рассказывает Мануэль.

«У вас очень хорошее пиво. И город очень красивый, с красивыми видами», – отмечает Густаво.

А вот для Майка, который прилетел на финал из Тель-Авива, финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве, в прямом смысле, исполнение мечты.

«Побывать в Киеве – моя детская мечта. Потому что в детстве я симпатизировал киевскому «Динамо». А повзрослев, начал мечтать попасть на финал Лиги чемпионов. Получается, что я совместил – и увидеть Киев, и финал в Киеве. Я переполнен эмоциями, все прекрасно», – рассказывает он.

Майк остановился в хостеле, потому что в гостиницах очень дорого. Билет на игру у него есть, так что непременно пойдет на стадион. «Я приехал один, но тут очень много болельщиков, мы разъезжаем на игры, это не первый раз я приезжаю на игры «Реала», так что мы видимся тут, пересекаемся», – подчеркивает он.

В общем, как показала наша недолгая прогулка по футбольному городку, большинство болельщиков приехали в Киев впервые. Специально на финальный матч Лиги чемпионов.

Захотят ли они повторить свой визит в украинскую столицу не ради футбола –большой вопрос. И на ответ на него влияет много факторов. Как общая организация мероприятия, так и прискорбные инциденты, подобно сегодняшнему ночному нападению на фанатов «Ливерпуля» в ресторане. Но, пожалуй, не стоит сейчас рассуждать о «высоких материях» - финал только завтра. Таким образом, все основные страсти, волнения и эмоции тоже будут завтра. А пока фанаты футбола гуляют, отдыхают, пьют пиво и искренне верят в победу своей команды.

Ирина Шевченко