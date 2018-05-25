Баннеры официального спонсора УЕФА Газпрома не могли убрать с "Динамо" и "Олимпийского" - компания является официальным спонсором УЕФА

15:53, 25 мая 2018
Футбол
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Реклама Газпрома будет на НСК "Олимпийский" / Чемпионат

Компания Газпром является официальным спонсором Лиги чемпионов УЕФА и ее баннеры должны присутствовать на стадионах во время финальных матчей женской и мужской Лиги чемпионов.

Баннеры возможно было убрать только из официальной фан-зоны на Крещатике и лишь после длительных переговоров с УЕФА, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Украины..

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"Убрать символику с логотипом Газпрома со стадионов, где проводятся финальные матчи Лиги чемпионов, невозможно. Это позиция УЕФА - Газпром является официальным спонсором турнира. Министр вчера имел беседу по этому поводу с исполнительным директором УЕФА Мартином Калленом и он подтвердил, что это невозможно. Также известно, что Федерация футбола Украины вела длительные переговоры с УЕФА по этому поводу, но позиция Союза европейских футбольных асоциацій по этому поводу неизменна", - заявили УНИАН в пресс-службе Минмолодьспорта.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" Трофей разыграют испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль". Начало игры в 21.45.

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Теги: #Газпром#УЕФА#финал Лиги чемпионов в Киеве