Харьковский клуб из списка причастных к "договорнякам" прекращает существование – СМИ

«Гелиос» оказался в списке футбольных клубов, подозреваемых в организации договорных матчей.

Все сотрудники харьковского футбольного клуба «Гелиос» написали заявление об увольнении по собственному желанию. Футболисты с начала июля получат статус свободных агентов.

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Как сообщает издание Sport Arena, главная причина такого решения, вероятно заключается в том, что руководство клуба «потеряло интерес к футболу».

«У харьковчан были небольшие финансовые проблемы, однако их не назвать серьезными. Ходили слухи, что Гелиос может изменить владельца и название после этого сезона, но, видимо, продать клуб нынешнему руководству не удалось», – пишет издание.

Напомним, «Гелиос» оказался в списке футбольных клубов, подозреваемых в организации договорных матчей.