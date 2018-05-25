"Реал" отправился на тренировку: Роналду поприветствовал фанов дружеским жестом (видео)

Криштиану Роналду перед тем, как сесть в автобус, позволил себе дружеский жест в адрес толпы.

Футболисты "Реала" готовятся к финалу Лиги чемпионов и уже отправились на тренировку в Киеве. Как говорится в сюжете ТСН, спортсмены сдержанно сели в автобус, не обращая внимания на публику. А Криштиану Роналду позволил себе дружеский жест в адрес толпы. Пришли к гостинице "Реала" и двое нетрезвых фанов "Ливерпуля" – и по-своему "поздравили" противника. Как сообщал УНИАН, накануне обе команды объявили состав на игру. «Реал»: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан, Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тэо Эрнандес, Ашраф Хакими, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниэль Себальос, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль. «Ливерпуль»: Лорис Кариус, Натаниэл Клайн, Вирджил ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум, Деян Ловрен, Джеймса Милнера, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Джордан Хендерсон, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Садио Мане, Адам Лаллана, Симон Миньоле, Эмре Джан, Эндрю Робертсон, Дэнни Ингс, Доминик Соланке, Натаниэл Филлипс, Кертис Джонс, Дэнни Уорд, Бенджамин Вудберн, Рафаэл Камашу, Трент Александер-Арнольд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter