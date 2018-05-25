Аэропорт Борисполь готов принять отмененные рейсы с фанами Ливерпуля

Заместитель генерального директора аэропорта Борисполь Евгений Дыхне сообщил о готовности принять рейсы с болельщиками Ливерпуля, которые изначально были отменены.

По словам заместителя гендиректора, в ходе переговоров с авиакомпаниями удалось договориться о смещении графиков прибытия других рейсов и принять самолеты с болельщиками Ливерпуля, сообщает SportArena.

«Вследствие сложных переговоров с авиакомпаниями, осуществляющими регулярные и чартерные перевозки в Борисполе, не связанные с перевозкой болельщиков Лиги чемпионов, нам удалось частично сместить график полетов и принять данные воздушные судна», — написал Дыхне на своей странице в Facebook.

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Вчера сообщалось, что около тысячи фанов мерсисайдской команды не вылетели в Киев. Изначально аэропорт Борисполь не смог выделить для самолетов посадочные полосы на пятницу или субботу, из-за чего покупателям билетов на рейс могут вернуть деньги уже завтра.

Ранее стало известно о нападении на болельщиков Ливерпуля, прибывших вчера в столицу Украины. Большинство из них получили ранения шеи и головы.

Как сообщал УНИАН, финал Лиги чемпионов состоится завтра, 26 мая, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры в 21.45.