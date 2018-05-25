Полузащитники Ливерпуля Джан и Милнер восстановились от травм к финалу Лиги чемпионов

Оба игрока готовы принять участие в решающем матче в Киеве.

Полузащитники Ливерпуля Эмре Джан и Джеймс Милнер успели восстановиться к финалу Лиги чемпионов против Реала.

Милнер пребывал вне игры с середины мая из-за мышечного повреждения, но уже вернулся к тренировкам и готов играть в финале, сообщает SportArena.

Касательно Джана, то он не играл с середины марта и считалось, что он никак не успеет вернуться к финалу, но полузащитник на прошлой неделе вернулся в общую группу Ливерпуля на сборе в Марбелье.

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«По Милнеру все было ясно, а вот Эмре стал сюрпризом. Он сказал мне, что возвращается, попробует, а затем поговорит с врачами. Мы думали, что ему будет трудно, но он каждый день отвечал, что все отлично. Он тренировался абсолютно нормально, и это отличная опция для нас», — заявил по этому поводу главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

В текущем сезоне на счету Джеймса Милнера 46 матчей, 1 гол и 12 голевых передач во всех турнирах, тогда как Эмре Джан сыграл 37 матчей, забил 6 голов и сделал 5 голевых.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги чемпионов Реал – Ливерпуль пройдет в Киеве 26 мая. Начало игры на НСК Олимпийский в 21.45.