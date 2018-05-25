Болельщик Ливерпуля: на нас напали, как стая собак

Один из фанатов английской команды дал комментарий о нападении на них в центре Киева.

Болельщик "красных" Джейсон Фрост, приехавший в Киев на финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль", прокомментировал инцидент с нападением на фанатов английского клуба.

"Мы ужинали, были полностью погружены в свои дела. Я приехал сюда не для этого. Я в Киеве, чтобы посмотреть футбол. Мы пробыли здесь четыре часа, а затем были атакованы. Они напали на нас, как стая собак. Это продолжалось и продолжалось. Это ужасно", - отметил пострадавший в беседе с корреспондентом Daily Mirror.

Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером фанатов английского "Ливерпуля" избили в ресторане в центре Киева. На них напала группа из 20 хулиганов.

Полиция задержала двух нападавших.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Киеве в субботу, 26 мая на НСК Олимпийский. Самый престижный еврокубковый трофей оспорят испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль".