Срна и Хацкевич пополнили команду "друзей Шевченко" на "Турнире легенд" на Крещатике

11:07, 25 мая 2018
Футбол
409
Шевченко собрал друзей на "Турнир легенд" перед финалом Лиги чемпионов / REUTERS

Отдельно будут представлены своими звездными ветеранами команды-финалисты нынешней Лиги чемпионов - "Реал" и "Ливерпуль", также будет звездная команда "Легенды Лиги чемпионов", а хозяева финала ЛЧ будут представлены командой "друзья Шевченко". 

Сегодня утром стало известно, что команду "друзей Шевченко" пополнят главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич и игрок донецкого "Шахтера" Дарио Срна. Тренировать команду будут Виталий и Владимир Кличко.

Читайте такжеБратья Кличко будут тренерами команды Шевченко на «Турнире чемпионов» в Киеве

Турнир начнется на исскуственном поле, постеленном в фан-зоне в районе ЦУМа, в 16.00. Сначала состоятся два полуфинала, затем матч за 3-е место и финал.

Полный состав команд выглядит так:

«Легенды «Реала»: Ежи Дудек, Мичел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Клод Макелеле, Эстебан Камбьяссо, Предраг Миятович, Давор Шукер

Тренер: Эмилио Бутрагеньо.

«Легенды «Ливерпуля»: Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Стив Макманаман, Джейсон Макатир, Луис Гарсия, Робби Фаулер

Тренер: Иан Раш.

«Друзья Шевченко»: Александр Шовковский, Евгений Левченко, Ия Андрущак, Кларенс Зеедорф, Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Александр Хацкевич, Дарио Срна.

Тренеры: Виталий и Владимир Кличко.

«Легенды Лиги чемпионов»: Витор Байя, Жозе Босингва, Марсель Десайи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Гаиска Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, Юные чемпионы adidas

Тренер: Руд Гуллит.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #Кличко#Андрей Шевченко#финал Лиги чемпионов в Киеве