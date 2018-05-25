Срна и Хацкевич пополнили команду "друзей Шевченко" на "Турнире легенд" на Крещатике

Сегодня на главной улице столицы состоится футбольный турнир.

В фан-зоне Лиги чемпионов УЕФА на Крещатике в пятницу состоится "Турнир легенд", в котором примут участие 4 команды.

Отдельно будут представлены своими звездными ветеранами команды-финалисты нынешней Лиги чемпионов - "Реал" и "Ливерпуль", также будет звездная команда "Легенды Лиги чемпионов", а хозяева финала ЛЧ будут представлены командой "друзья Шевченко".

Сегодня утром стало известно, что команду "друзей Шевченко" пополнят главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич и игрок донецкого "Шахтера" Дарио Срна. Тренировать команду будут Виталий и Владимир Кличко.

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Турнир начнется на исскуственном поле, постеленном в фан-зоне в районе ЦУМа, в 16.00. Сначала состоятся два полуфинала, затем матч за 3-е место и финал.

Полный состав команд выглядит так:

«Легенды «Реала»: Ежи Дудек, Мичел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Клод Макелеле, Эстебан Камбьяссо, Предраг Миятович, Давор Шукер

Тренер: Эмилио Бутрагеньо.

«Легенды «Ливерпуля»: Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Стив Макманаман, Джейсон Макатир, Луис Гарсия, Робби Фаулер

Тренер: Иан Раш.

«Друзья Шевченко»: Александр Шовковский, Евгений Левченко, Ия Андрущак, Кларенс Зеедорф, Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Александр Хацкевич, Дарио Срна.

Тренеры: Виталий и Владимир Кличко.

«Легенды Лиги чемпионов»: Витор Байя, Жозе Босингва, Марсель Десайи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Гаиска Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, Юные чемпионы adidas

Тренер: Руд Гуллит.