Король Испании приедет в Украину на финал Лиги чемпионов

Его величество Хуан Карлос приедет на финал Лиги Чемпионов в Киеве.

Король Испании Хуан Карлос приедет в Украину на финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве 26 мая.

Об этом сообщается на сайте королевской семьи Испании.

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"Его величество король Дон Хуан Карлос отправится в Киев, где он посетит финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 года, в котором сыграют "Реал" и "Ливерпуль", - говорится в сообщении.

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин состоится 26 мая в 21:45 на НСК «Олимпийский». В финал вышли ФК «Реал Мадрид» (Испания) и ФК «Ливерпуль» (Великобритания).

Справка. Хуан Карлос I - король Испании с 22 ноября 1975 года по 19 июня 2014 года из династии Бурбонов. 2 июня 2014 объявил, что решил отречься от престола в пользу своего сына, принца Филиппа VI. При этом Хуан Карлос не потерял титул Короля.

Как пояснил премьер страны, для того, чтобы Хуан Карлос I смог покинуть престол, в конституцию Испании внесли соответствующие изменения.