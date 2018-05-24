Реал и Ливерпуль назвали составы на финал Лиги чемпионов

Решающий матч турнира состоится в Киеве 26 мая.

В субботу в Киеве состоится финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся испанский Реал (Мадрид) и английский Ливерпуль.

Сегодня обе команды огласили состав на игру, сообщает Sport.ua

«Реал»: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан, Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниэль Себальос, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

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«Ливерпуль»: Лорис Кариус, Натаниэл Клайн, Вирджил ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум, Деян Ловрен, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Джордан Хендерсон, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Садио Мане, Адам Лаллана, Симон Миньоле, Эмре Джан, Эндрю Робертсон, Дэнни Ингс, Доминик Соланке, Натаниэл Филлипс, Кёртис Джонс, Дэнни Уорд, Бенджамин Вудбёрн, Рафаэл Камашу, Трент Александер-Арнольд.

Как сообщал УНИАН, решающий матч самого престижного еврокубка пройжет на столичном НСК "Олимпийский" и начнется в 21.45 по киевскому времени.