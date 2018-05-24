Стамбул примет финал Лиги чемпионов-2020

На Исполкоме УЕФА в Киеве принято важное решение.

На заседании Исполнительного комитета УЕФА в Киеве были выбраны хозяева еврокубковых финалов 2020 года.

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле (Турция), сообщает официальный сайт УЕФА.

Финалы других турниров состотся:

Лига Европы УЕФА - "Арена Гданьск", Гданьcк (Польша).

Женская Лига чемпионов УЕФА - "Аустрия Арена" Вена,(Австрия).

Суперкубок УЕФА - "Драгау", Порту (Португалия).

Исполнительный комитет УЕФА сегодня ратифицировал новое издание правил клубного лицензирования и финансового "фэйр-плей". Последняя редакция ужесточает существующие правила с учетом меняющихся реалий европейского футбола. В процессе консультаций с национальными ассоциациями и другими членами европейской футбольной семьи (Ассоциацией европейских клубов, европейскими лигами, профсоюзом футболистов FIFPro Europe) был составлен подробный отчет.

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Во-первых, новые правила обеспечат футболу большую прозрачность: клубы будут обязаны публиковать свою финансовую информацию, включая выплаты агентам. Во-вторых, новые правила окажут позитивное влияние на гармонизацию инструментов отчетности по специфическим транзакциям, таким как трансферы. В-третьих, будет применяться более дальновидный подход, чтобы предвидеть финансовые проблемы. Этому будет способствовать введение ряда новых финансовых индикаторов, которые позволят ИФКК строже отслеживать бюджеты клубов. Речь идет об устойчивом коэффициенте долговой нагрузки, позволяющем в полной мере осознать величину долгов клуба, и индикаторе дефицита трансферных средств, который поможет отследить, сколько денег было потрачено на трансферы футболистов в конкретный период. Наконец, будет введен ряд требований, которые обеспечат защиту и образование юных игроков (политика защиты детей, новые медицинские требования и расширение программ развития молодежи). Не будет забыт и женский футбол в Европе, укреплению и развитию которого также уделяется большое внимание.

Также сегодня было также утверждено расписание финального турнира ЕВРО-2020.

Пары и время начала матчей станут известны после жеребьевки в декабре 2019 года.

Исполком УЕФА утвердил президента Футбольной ассоциации Кипра Георге Кумаса в должности члена Совета ФИФА, где он до Конгресса УЕФА 2019 года будет заменять скончавшегося Костакиса Куцокумниса.

Следующая встреча исполкома состоится 27 сентября 2018 года в Ньоне.