Президент УЕФА: фаны Реала вернули тысячу билетов, но отдать их Ливерпулю мы не могли

Александер Чеферин назвал точные цифры в скандале с возвращенными билетами на финал ЛЧ.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что болельщики Реала действительно вернули определенную часть билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве, но вдвое меньше озвученных ранее цифр.

«Фанаты Реала вернули не две тысячи билетов, а одну. Но передать их болельщикам Ливерпуля мы не могли по соображениям безопасности», — цитирует Чеферина SportArena со ссылкой на FootballHub.

Читайте такжеФинал Лиги Чемпионов Реал – Ливерпуль: подробности где будут жить команды и почему драки не будет

Ранее СМИ распространяли информацию о сдаче двух тысяч билетов болельщиками Реала, однако оргкомитет финала это также отрицал. Также назвал эти слухи «фейком» мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, финал Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем пройдет в Киеве в субботу, 26 мая, на НСК Олимпийский. Начало игры - в 21.45 по киевскому времени.