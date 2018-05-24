Игрок сборной Колумбии по футболу получил тюремный срок перед ЧМ

Согласно испанскому законодательству, футболист еще может откупится от тюремной камеры.

Игрок французского "Монако" и сборной Колумбии по футболу Радамель Фалькао получил тюремный срок в 16 месяцев за неуплату налогов.

Также игрок приговорен к штрфу в размерер 9 миллионов евро, сообщает испанская Marca.

Спортсмен в свое время выступал в испанском "Атлетико" (Мадрид) и совершил махинации - на 822 тысяч евро в 2012 году и на 4,839 миллиона в 2013-м.

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Вместе с тем, по законодательству Испании, человек, получивший срок менее 2 лет, может отделаться условным наказанием либо денежным штрафом. Фалькао выплатит 96 тысяч евро штрафа дополнительно.

Игрок вошел в состав сборной Колумбии на ЧМ-2018. Соперниками колумбийцев на первом - групповом - этапе будут команды Японии, Польши и Сенегала.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.